Движение трамвая №2 остановят в Нижнем Новгороде с 1 августа

В Нижнем Новгороде с 1 августа будет временно приостановлено движение трамваев по маршруту № 2. Как пояснили в Центре развития транспортных систем со ссылкой на ООО «Экологические проекты», данная мера связана с проведением гарантийных работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия в зоне трамвайного пути на площади Сенной.
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