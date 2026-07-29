Движение трамвая №2 остановят в Нижнем Новгороде с 1 августа

В Нижнем Новгороде с 1 августа будет временно приостановлено движение трамваев по маршруту № 2. Как пояснили в Центре развития транспортных систем со ссылкой на ООО «Экологические проекты», данная мера связана с проведением гарантийных работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия в зоне трамвайного пути на площади Сенной.