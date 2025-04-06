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Царьград

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Снижение кадров: торговля и госуправление потеряют 299 тыс. работников к 2029

Снижение кадров: торговля и госуправление потеряют 299 тыс. работников к 2029

Замглавы Минтруда РФ Дмитрий Платыгин сообщил, что к 2029 году в России ожидается сокращение 233 тысяч работников в торговле и 66 тысяч в государственном управлении.

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