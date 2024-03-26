В Дагестане накрыли бордель, которым управляла пенсионерка

Притон, в котором занимались проституцией, накрыли полицейские в Махачкале. Руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева сообщила в своем Telegram-канале о задержании 65-летней женщины, которая являлась руководителем этого борделя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии