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В Дагестане накрыли бордель, которым управляла пенсионерка

В Дагестане накрыли бордель, которым управляла пенсионерка

Притон, в котором занимались проституцией, накрыли полицейские в Махачкале. Руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева сообщила в своем Telegram-канале о задержании 65-летней женщины, которая являлась руководителем этого борделя.

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