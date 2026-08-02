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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губернатор Ярославской области: «В здании правительства установили 5-ю звезду в честь побед «Локомотива». За каждой – большой труд. Гордимся клубом, ждем новых ярких побед!»

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в здании правительства установили звезду в честь победы « Локомотива ».

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