Главред Коротченко: ядерный удар может быть ответом на разрешение бить вглубь РФ

АндрейБорков

Почему ДЕМОНСТРАТИВНЫЙ ОДИНОЧНЫЙ ЯДЕРНЫЙ УДАР? Это скорее всего озлобит, а не отрезвит лягушатников, англосаксов и америкосов. Что даст одиночный демонстративный ядерный удар? А даст он заседание Совбеза ООН, осуждение действий РФ, введение дополнительных санкций и ограничений, тогда точно наши активы в зарубежных банках конфискуют а Россию признают агрессором! Необходимо действовать с точностью до НАОБОРОТ!!! Как только первые ракеты влетят в воздушное пространство РФ, вот тогда надо собрать Совбез ООН, объявить агрессорами США, Англию и Францию, вылить на них цистерну дерьма на всех международных уровнях, заявить, что ОНИ ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ РФ, а потом, не очень долго целясь, охерачить Англию и Францию по полной программе, США пока не трогать, с Трампом можно еще кое-какие базары потереть, глядя на то, что останется от Англии и Франции добазариться с Трампом будет значительно легче.