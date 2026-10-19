🎂Сегодня свой день рождения отмечает умница, красавица и просто замечательная спортсменка Валерия Шахворостова, директор Новоаннинского ЦФК! Пусть жизнь будет полна успехов и побед! Удачи и везения Вам, улыбок и просто хорошего настроения.