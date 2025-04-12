РФ передает США данные о нарушении Киевом 30-дневного моратория на удары

Москва фиксирует и передает Вашингтону все случаи нарушения 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам со стороны киевского режима, заявил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
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