РФ передает США данные о нарушении Киевом 30-дневного моратория на удары

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Комментарии
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Eduard
А толку? Восстанавливать надо.Мы получается 30 дураки!
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15 час.
Eduard
Никто вообще от подкупленого Комика ижмира и не ждетне а мирему платят!
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15 час.
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