Южный мост в Днепропетровске закрыли после очередного удара по переправе через Днепр. Местные каналы сообщают, что движение может быть остановлено как минимум на месяц, пока не залатают дыру в дорожном покрытии и не проверят, безопасно ли ездить по такому мосту.