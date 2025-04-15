Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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Ветеран ВОВ стал почетным жителем Восточного Дегунина

Знак «Почётный житель внутригородского муниципального округа Восточное Дегунино» торжественно вручили проживающему в районе ветерану Великой Отечественной войны, сообщили в администрации муниципального округа Восточное Дегунино.

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