Некоторых россиян предупредили о риске остаться без страховой пенсии

Не все россияне смогут получать страховую пенсию по достижении необходимого для этого возраста. Те, кто на протяжении своей трудовой карьеры не делали страховые взносы в Социальный фонд, рискуют остаться без этих выплат, рассказала директор программы Федерального методического центра повышения финграмотности РАНХиГС Нина Гукасова, ее цитирует РИА Новости.