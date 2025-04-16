Некоторых россиян предупредили о риске остаться без страховой пенсии

Не все россияне смогут получать страховую пенсию по достижении необходимого для этого возраста. Те, кто на протяжении своей трудовой карьеры не делали страховые взносы в Социальный фонд, рискуют остаться без этих выплат, рассказала директор программы Федерального методического центра повышения финграмотности РАНХиГС Нина Гукасова, ее цитирует РИА Новости.
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