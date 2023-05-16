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США готовы отремонтировать поврежденный на Украине ЗРК Patriot

США готовы отремонтировать поврежденный на Украине ЗРК Patriot

Официальный представить Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь в починке «подбитого» на Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot.

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