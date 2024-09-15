Юрист Хаминский: Алаудинов не может делить бойцов по национальному признаку

АА

Афонин Андрей

С одно стороны - это верно, не делить по национальности, но с другой стороны - это подразделение "Ахмат" из Чечни. У нашего российского народа Нохчи, как и у всех народов России, есть свои ритуалы, правила, и иные понятия о чести и достоинстве воина. Но я лично считаю, что Апти Аронович Алаудинов не прав только в одном: О чести или бесчестии может быть обсуждение только в том случае, если эти воины не останутся добычей хохлов. А для этого их надо обменять. И только после освобождения устраивать обсуждение или осуждение их действий в попадании в плен. Они тоже люди, и имеют право рассказать о том, что случилось.... Или повиниться в малодушии. В любом случае, они сначала должны попасть домой, в Россию!