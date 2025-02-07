МИД РФ: Россия ответит в случае эскалации Францией ситуации с журналистами

Ответные меры будут приняты Россией, если Франция продолжит дискредитацию российских журналистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответе на вопрос СМИ, опубликованный 7 февраля на официальном интернет-портале ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии