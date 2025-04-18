Жителям России хотят вернуть право избирать мэров самостоятельно

В Госдуме предложили вернуть прямые выборы.Депутаты от "Справедливой России – За правду" разработали законопроект, предусматривающий, что мэры всех муниципалитетов должны избираться непосредственно гражданами.
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