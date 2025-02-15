БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 401 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Моисеев
    что-то писать - только статью портитьЗа хищение миллиа...
  • Eduard
    Париж взорвите,Берлин!Тяжкий выбор Зеле...
  • А Кудасов
    35 лет ведет наблюдения ...Технические особе...

Балтфлот будет ходить с козырей: Россия готовит неожиданный ответ на охоту ЕС за нашими танкерами

Балтфлот будет ходить с козырей: Россия готовит неожиданный ответ на охоту ЕС за нашими танкерами

К каждому «теневому» судну корвет не приставишь, но можно действовать иначе Дмитрий Родионов Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Материал комментируют: Всеволод Шимов Михаил Нейжмаков Евросоюз готовится к масштабной операции по захвату якобы входящих в российский «теневой флот» танкеров в Балтийском море.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
России надо военными судами сопровождать танкеры!
Ответить
6 час.
Игорь Васиков
Если расставить военные корабли на определенной дистанции вдоль балтики, у гейропейцев не будет возможности безнаказанно брать на абордаж наши танкера. Да и их суда тоже можно задерживать на раз-два.
Ответить
3 час.
Maxim
Пару малых субмарин и запереть их в своих портах..
Ответить
2 час.
наверх