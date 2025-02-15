Балтфлот будет ходить с козырей: Россия готовит неожиданный ответ на охоту ЕС за нашими танкерами

К каждому «теневому» судну корвет не приставишь, но можно действовать иначе Дмитрий Родионов Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Материал комментируют: Всеволод Шимов Михаил Нейжмаков Евросоюз готовится к масштабной операции по захвату якобы входящих в российский «теневой флот» танкеров в Балтийском море.
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