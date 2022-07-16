СМИ2

262 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Амураль
    А у правительства, ещё и с головойМоравецкий расска...
  • Надежда
    Пусть мерзнут "горячие" финские хуторяне, может, мозги на место встанут!)Уже этой зимой в ...
  • GriG Ms
    Мож и грамотная баба но иноагент от соросятни и МВФВ Москве решили л...

В Киеве считают свою армию способной обстрелять Крым из американских РСЗО

В Киеве считают свою армию способной обстрелять Крым из американских РСЗО

16 июля Вадим Скибицкий, который является действующим представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины, проинформировал о возможности украинской армии провести обстрел территории крыма из поставленных ранее США РСЗО HIMARS.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх