В Киеве считают свою армию способной обстрелять Крым из американских РСЗО

16 июля Вадим Скибицкий, который является действующим представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины, проинформировал о возможности украинской армии провести обстрел территории крыма из поставленных ранее США РСЗО HIMARS.
16 июля Вадим Скибицкий, который является действующим представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины, проинформировал о возможности украинской армии провести обстрел территории крыма из поставленных ранее США РСЗО HIMARS.
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