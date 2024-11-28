В «Роскосмосе» рассказали о работе по созданию сверхтяжелой ракеты

Работы по созданию ракеты сверхтяжёлого класса в действующей Федеральной космической программе (ФКП) не проводятся, они запланированы в рамках отдельного федерального проекта, сообщили журналистам в пресс-службе «Роскосмоса».
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