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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Пари НН» о критике 14-го места: «Плохо, что не только игрокам, но и членам их семей пишут плохие вещи в личные сообщения. Это неприемлемо»

После 25 туров нижегородцы занимают в Мир РПЛ 14-е место. «Знаем про сообщения в личные сообщения игрокам «Пари НН».

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