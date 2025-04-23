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Альянов отделался штрафом за игнорирование проблем орловцев

Альянов отделался штрафом за игнорирование проблем орловцев

Мировым судом Советского района города Орла вынесено обвинительное постановление в отношении руководителя Департамента здравоохранения Орловской области Александра Альянова и начальника управления здравоохранения Владимира Николаева.

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