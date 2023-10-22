Для чего на Руси в День Евлампия Зимоуказателя 23 октября сжигали старые вещи Ксения Кирпик В популярном народном календаре 23 октября выделяется как День Евлампия, которого не редко называют Зимоуказателем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии