Китайские палубные истребители

По темпам строительства боевых кораблей Китай в настоящее время обгоняет все другие страны, и, согласно взглядам командования ВМС НОАК, авианосцы в будущем должны кардинально увеличить ударные возможности китайского флота и обеспечить боевую устойчивость корабельных группировок, действующих на океанских просторах вдали от своих берегов.
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