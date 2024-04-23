БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Свежие комментарии

  • sawa beli
    Глазки как не у здорового человека 🧐🥳Эстония планирует...
  • Олег Aзаров
    И вот ЭТОТ шизанутый кротодав собирается "разнести в прах" ВС РФ ???!!!🤣🤣🤣  Жалко убогого!.. Он ведь просто не дож...Эстония планирует...
  • Вячеслав Кормилицын
    Во напужал. Аж весь трясусь от страха. А вообще эстония этот что?Эстония планирует...

Китайские палубные истребители

Китайские палубные истребители

По темпам строительства боевых кораблей Китай в настоящее время обгоняет все другие страны, и, согласно взглядам командования ВМС НОАК, авианосцы в будущем должны кардинально увеличить ударные возможности китайского флота и обеспечить боевую устойчивость корабельных группировок, действующих на океанских просторах вдали от своих берегов.

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