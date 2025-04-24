Еще одно землетрясение произошло в Мраморном море

В Мраморном море у побережья Бююкчекмедже произошло землетрясение магнитудой 4,1. Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).