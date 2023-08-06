В возрасте ста лет ушел из жизни артист балета Владимир Кудряшов

В возрасте ста лет из жизни ушел артист Большого балета Владимир Кудряшов. Соответствующую информацию днем в воскресенье, 6 августа, предоставили в официальном телеграм-канале Большого театра.
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