«Есенин русского хоккея». К 75-летию Александра Мальцева

Сегодня, 20 апреля, главный снайпер сборной СССР (211 голов) и ее рекордсмен по числу матчей (324), двукратный олимпийский чемпион, 9-кратный чемпион мира, обладатель Кубка Канады Александр Мальцев празднует свой 75-й день рождения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии