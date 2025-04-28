Эшковал о голе ножницами в девятку «Химок»: «Роналду забил «Ювентусу» более эстетично и красиво»

Защитник «Акрона» сравнял счет в матче Мир РПЛ с «Химками» (2:2) ударом в падении через себя. — Круче твой гол или гол Роналду в ворота «Ювентуса» (выступая за «Реал», Криштиану забил ударом через себя в четвертьфинале ЛЧ-2018 – Спортс”)? — Роналду забил более эстетичный, красивый гол, – сказал Эшковал.