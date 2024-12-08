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Лидер повстанцев Сирии запретил своим войскам приближаться к госучреждениям

Лидер повстанцев Сирии запретил своим войскам приближаться к госучреждениям

Лидер повстанцев Сирии Ахмед аш-Шараа запретил своим войскам приближаться к государственным учреждениям, которые остануться под надзором премьер-министра страны Мухаммеда Гази аль-Джалали, сообщает Reuters.

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