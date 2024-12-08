Лидер повстанцев Сирии запретил своим войскам приближаться к госучреждениям

Лидер повстанцев Сирии Ахмед аш-Шараа запретил своим войскам приближаться к государственным учреждениям, которые остануться под надзором премьер-министра страны Мухаммеда Гази аль-Джалали, сообщает Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии