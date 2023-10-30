Минздрав: полицейские и гражданские пострадали при беспорядках в Махачкале

Не менее 20 человек ранены в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы. Минздрав Дагестана в Telegram-канале сообщил 30 октября, что пострадавшие есть как среди гражданского населения, так и среди полицейских.
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