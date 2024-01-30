Avia.pro - Новости В мире красоты и моды произошло событие, поразившее многих: женщина, прошедшая через многочисленные пластические операции, была признана самой красивой Украинкой.
Обнаружена самая красивая Украинка. Она просто идеальна
Комментарии
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Nikolaev Vadim
нахер я это увидел на сон грядущий((((
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3 час.
К
Карина
Ну почему сразу УЖАС. Девушка хотела видеть себя именно такой. Ей комфортно, она счастлива и добивается своей цели. Меня только интересует, а где столько денег взять? Столько операций перенести.
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2 час.
Максим Чернышов
Это какое то психическое отклонение. возможно какой то вирус в украине распространили
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1 час.
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