Царьград

5 824 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ширай
    В отличие от Гугла, Яндексу приходится выслуживаться перед хозяевами денег.Медведев поставил...
  • Уфимцев я
    Говори не говори - все без перемен. Пока у власти либеральные чиновники, все эти силуановы, сахипзадние и прочие, про...Доллар по 100 - н...
  • Алекс Сэм
    Все гуцулов на хрен На родинуМосква предупреди...

В Армении произошло ДТП, унёсшее жизни сразу 11 человек

В Армении произошло ДТП, унёсшее жизни сразу 11 человек

Минувшей ночью на автотрассе Ереван-Гюмри произошло столкновение, ставшее причиной смерти свыше 10 человекСегодня утром Спасательная служба Армении распространила сообщение о страшном ДТП, произошедшем в первом часу ночи на трассе Ереван-Гюмри.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх