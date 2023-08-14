В Армении произошло ДТП, унёсшее жизни сразу 11 человек

Минувшей ночью на автотрассе Ереван-Гюмри произошло столкновение, ставшее причиной смерти свыше 10 человекСегодня утром Спасательная служба Армении распространила сообщение о страшном ДТП, произошедшем в первом часу ночи на трассе Ереван-Гюмри.