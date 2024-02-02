Снукерист.ру
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Снукерист.ру

24 подписчика

Обзор матчей 1/8 финала German Masters 2024

Обзор матчей 1/8 финала German Masters 2024

Джон Хиггинс нокаутировал Марка Аллена, Кайрен Уилсон вышел победителем в трудном матче против Нила Робертсона, Али Картер разгромил Зака Сурети, Сэм Крэйги выиграл решающий фрейм у Сюй Сы, а Райан Дэй, Сы Цзяхой и Фань Чжэнъи также одержали победы в 1/8 финала на турнире German Masters 2024 в Берлине, сообщает WST.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх