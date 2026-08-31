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«Детей наказывать физически нельзя никогда»: Сергей Лазарев объяснил, как воспитывает Никиту и Аню

«Детей наказывать физически нельзя никогда»: Сергей Лазарев объяснил, как воспитывает Никиту и Аню

43-летний Сергей Лазарев откровенно рассказал о том, как воспитывает сына и дочь. В эфире шоу «Секрет на миллион» у Леры Кудрявцевой артист признался: когда общественность узнала, что у него есть ребёнок, он на время перестал отвечать на звонки.

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