«Детей наказывать физически нельзя никогда»: Сергей Лазарев объяснил, как воспитывает Никиту и Аню

43-летний Сергей Лазарев откровенно рассказал о том, как воспитывает сына и дочь. В эфире шоу «Секрет на миллион» у Леры Кудрявцевой артист признался: когда общественность узнала, что у него есть ребёнок, он на время перестал отвечать на звонки.