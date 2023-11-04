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Силуанов назвал задачей властей сделать предсказуемыми колебания курса доллара

Силуанов назвал задачей властей сделать предсказуемыми колебания курса доллара

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов во время своего выступления на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия" заявил, что сделать колебания курса доллара предсказуемыми для населения и бизнеса является одной из задача для властей РФ, передает ТАСС.

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