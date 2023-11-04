Силуанов назвал задачей властей сделать предсказуемыми колебания курса доллара

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов во время своего выступления на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия" заявил, что сделать колебания курса доллара предсказуемыми для населения и бизнеса является одной из задача для властей РФ, передает ТАСС.