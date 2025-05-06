Когда в Румынии назначат нового премьер-министра

Временно исполняющий обязанности президента Румынии Илья Боложан объявит имя временного премьер-министра во вторник утром, после того как Марчел Чолаку объявил в понедельник о своей отставке, а PSD вышла из коалиции с PNL и UDMR.
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