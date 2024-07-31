Путин своим указом увеличил надбавку контрактникам Минобороны

Путин своим указом увеличил надбавку контрактникам МинобороныПрезидент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, заключившим контракт на участие СВО с 1 августа по 31 декабря, в размере 400 тысяч рублей, документ опубликован на сайте официальных правовых актов.