Путин своим указом увеличил надбавку контрактникам Минобороны

Путин своим указом увеличил надбавку контрактникам МинобороныПрезидент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, заключившим контракт на участие СВО с 1 августа по 31 декабря, в размере 400 тысяч рублей, документ опубликован на сайте официальных правовых актов.
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