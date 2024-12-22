АвтоВАЗ удивил наиболее перспективным экспортным рынком для Lada

АвтоВАЗ сообщил о наиболее перспективном рынке для экспорта моделей Lada. В интервью «России 24» руководитель компании Максим Соколов рассказал о планах по запуску партнерских проектов в Иране, отметив этот регион как «самый значительный и многообещающий».