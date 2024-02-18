Путин: Россия откладывала СВО, надеясь на исполнение Минских соглашений

Президент России рассказал, почему Россия не начала специальную военную операцию раньшеВладимир Путин заявил о том, что Россия начала специальную военную операцию после обращения мирных жителей Донбасса, которых также обманул Запад.
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