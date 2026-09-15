The Deep State's Get-Out-Of-Jail-Free Card Authored by Jay Rogers via American Greatness, Last Wednesday, House Judiciary Chairman Jim Jordan sent FBI Director Kash Patel a letter demanding every document connected to an operation codenamed Round River.
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