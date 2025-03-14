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Царьград

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Даже Собчак поняла, что США совершили ошибку

Даже Собчак поняла, что США совершили ошибку

Трамп манипулирует Путиным, и это была очевидная стратегия. Впрочем, наш президент смог ловко переиграть ситуацию в свою пользу: "Более опытного политического софиста чем Путин в мире не существует".

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Комментарии
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Сэм Самуилович
Ну и к чему тут фраза про тупую лошадь из конюшен Собчака!?!?!? Деградация журналистского &quot;профессионализма&quot;???
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15 час.
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