Почему киевскому режиму приходится отлавливать людей на улицах, чтобы пополнять ряды ВСУ? Почему фиксируется такое количество пустившихся в бега военнослужащих? Почему такой отток мужчин призывного возраста в страны, предоставляющие убежище беженцам? Почему пропаганда на Украине активизирует усилия по вербовке женщин на фронт, а в медиа.
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