Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с праздником Курбан-Байрам

Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю всех мусульман Нижегородской области с праздником Курбан-Байрам! На протяжении столетий этот праздник объединяет людей, дарит им надежду и радость, дает возможность проявить щедрость и великодушие.
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