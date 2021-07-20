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Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с праздником Курбан-Байрам

Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с праздником Курбан-Байрам

Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю всех мусульман Нижегородской области с праздником Курбан-Байрам!   На протяжении столетий этот праздник объединяет людей, дарит им надежду и радость, дает возможность проявить щедрость и великодушие.

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