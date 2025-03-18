В Госдуме назвали категории россиян, которым увеличат пенсии почти на 15%

Понедельник, 17 марта. «Крым 24».В России с 1 апреля размер социальной пенсии вырастет на 14,75%, индексация коснется сразу нескольких категорий россиян, включаяВ ветеранов Великой Отечественной войны, космонавтов и летчиков-испытателей.
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