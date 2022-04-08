Ламело Болл, Монтрез Харрелл и Энтони Эдвардс – в Топ-10 моментов игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 7 апреля. На вершине Топ-10 оказались аллей-уп с участием Ламело Болла и Монтреза Харрелла («Шарлотт»), а также постер-данк Энтони Эдвардс из «Миннесоты».