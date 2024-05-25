Интерес к традиционным звонкам снижается, активность россиян в Интернете растет

Онлайн-активность россиян продолжает расти, в то время как интерес к традиционным звонкам снижается. По данным аналитической компании Yota, самым популярным онлайн-сервисом среди россиян является Telegram - именно к этому мессенджеру абоненты чаще всего подключают безлимитный интернет.