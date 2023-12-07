Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 048 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed Red
    Надо же, еще одно чмо нарисовалось, на этот раз молдавское. Что они так любят это состояние чмошников дебилов, загадка!Русские войска до...
  • Дмитрий Шершов
    Все "конкурсы" на ТВ такиеАктер Охлобыстин ...
  • Надежда Белугина
    Честному и мужественному воину - прямой ответ. Солдаты, как никто другой, должны знать, за что льётся кровь и что ждё...Путин сообщил о с...

Испытания компактного реактивного двигателя для БПЛА начались в России

Испытания компактного реактивного двигателя для БПЛА начались в России

Работы проводятся в Самарском университете имени Королева.Испытания компактного реактивного двигателя МГТД-22 «Колибри» для БПЛА начались в России, работы проводятся в Самарском университете имени Королева, сообщается на сайте вуза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх