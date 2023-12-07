Испытания компактного реактивного двигателя для БПЛА начались в России

Работы проводятся в Самарском университете имени Королева.Испытания компактного реактивного двигателя МГТД-22 «Колибри» для БПЛА начались в России, работы проводятся в Самарском университете имени Королева, сообщается на сайте вуза.
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