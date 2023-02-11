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«Лыжня России». Большунов победил в гонке на 10 км свободным стилем

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в массовой гонке «Лыжня России», которая прошла в Москве.

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