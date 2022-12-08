СМИ: Спецназ Косова заблокировал город Косовска-Митровицу

Группа вооруженных бойцов спецназа Косова численностью от 200 до 300человек на бронетехнике вечером в четверг, 8 декабря, вошли на север Косова и Метохии и заблокировали город Косовска-Митровицу, – сообщается на сайте газеты «Вечерне новости».