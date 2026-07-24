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«Запугал свидетелей так, что молчали месяцами»: таджика выдворили из РФ за нелегальную «намазочную» в общежитии вуза

«Запугал свидетелей так, что молчали месяцами»: таджика выдворили из РФ за нелегальную «намазочную» в общежитии вуза

Телеканал "78" Мигранта из Таджикистана депортировали из России за организацию незаконной молельной комнаты в общежитии вуза.

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Комментарии
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Олег Орлов
А потом из-за таких, люди сдающие в аренду недвижимость, отказывают добропорядочным таджикам, которые приехали работать а не нарушать законы... Поэтому ищут русских, белорусов-  постояльцев за которыми такие случаи не замечены... Поэтому самим таджикам надо бороться с теми, кто портит репутацию народа...
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1 м.
Vladimir Lioubimcev
Они не столько веруют, СКОЛЬКО ДРУГ ПЕРЕД ДРУЖКОЙ ВЫДЕРГИВАЮТСЯ...
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1 м.
Vladimir Lioubimcev
Тараканы и клопы просто ползают по этим мигрантам..  КТО сдает им квартиры, потом, после них, вывести эту всю дрянь не могут!! Намаются... ГРЯЗЬ ИЗВЕЧНАЯ!!
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1 м.