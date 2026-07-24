«Запугал свидетелей так, что молчали месяцами»: таджика выдворили из РФ за нелегальную «намазочную» в общежитии вуза

Олег Орлов А потом из-за таких, люди сдающие в аренду недвижимость, отказывают добропорядочным таджикам, которые приехали работать а не нарушать законы... Поэтому ищут русских, белорусов- постояльцев за которыми такие случаи не замечены... Поэтому самим таджикам надо бороться с теми, кто портит репутацию народа...

Vladimir Lioubimcev Они не столько веруют, СКОЛЬКО ДРУГ ПЕРЕД ДРУЖКОЙ ВЫДЕРГИВАЮТСЯ...