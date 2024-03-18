Премьер Мьянмы тепло поздравил Путина с убедительной победой на выборах

фотохост-агентство ТАСС/Валерий Шарифулин Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн тепло поздравил кандидата в президенты РФ, действующего главу государства Владимира Путина с убедительной победой на выборах.
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