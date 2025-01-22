Начало года не задалось: у Юлии Паршуты и Айзы украли миллионы

Певицу Юлию Паршуту ограбили во время новогодних праздников. Как преступники проникли в охраняемую квартиру и что из нее вынесли? Почему под подозрение попала домработница звезды? И кого еще из знаменитостей обокрали во время новогоднего отпуска? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии