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Иркутск Сегодня

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В Матрешке рассказали о смертельно опасных растениях Иркутской области

Лето — время солнца, тепла и цветущих растений. Но не все из них безопасны, особенно для детей. Пресс-служба Ивано-Матренинской детской клинической больницы совместно с врачом-токсикологом Анастасией Немцевой рассказала о трёх самых коварных растениях, которые встречаются в регионе и могут привести к тяжёлым последствиям.

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