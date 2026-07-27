В Матрешке рассказали о смертельно опасных растениях Иркутской области

Лето — время солнца, тепла и цветущих растений. Но не все из них безопасны, особенно для детей. Пресс-служба Ивано-Матренинской детской клинической больницы совместно с врачом-токсикологом Анастасией Немцевой рассказала о трёх самых коварных растениях, которые встречаются в регионе и могут привести к тяжёлым последствиям.